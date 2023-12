Seit Langem ist klar, dass Asien im Allgemeinen und China im Speziellen die wichtigsten Absatzmärkte für die globale Autoindustrie sind. Doch nicht nur beim Absatz, auch bei der Produktion von Fahrzeugen reicht dem bevölkerungsreichsten Kontinent der Erde niemand das Wasser. Besonders in China gibt es viele volumenstarke Fabriken - doch an der Spitze steht im Ranking der Produktionszahlen des Jahres 2022 das südkoreanische Hyundai-Stammwerk in Ulsan.

Erst auf Platz 12 liegt mit dem Tesla-Werk in Freemont das erste US-amerikanische Werk. Deutschlands volumenstärkstes Werk ist das VW-Werk in Wolfsburg mit rund 400.000 Autos in 2022. Selbst innerhalb von Europa reicht das jedoch nur für Platz drei. In unserer Übersicht finden Sie die 50 volumenstärksten Werke der Welt des Jahres 2022 sowie eine Schätzung für 2023.