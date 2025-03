Bosch setzt auf Wasserstofferzeugung

Auch Bosch präsentiert seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Wasserstofftechnologie, insbesondere die Produktion von Elektrolyse-Komponenten. Das Unternehmen stellt erstmals zwei Hybrion PEM-Elektrolyse-Stacks vor, die in Zusammenarbeit mit Fest in eine 2,5-Megawatt-Elektrolyse-Anlage integriert wurden. Diese Stacks, gefertigt im Bosch-Werk Bamberg, bestehen aus über hundert Elektrolysezellen und sind darauf ausgelegt, Wasser mithilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff zu spalten. Bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart im April 2025 habe Bosch Aufträge über rund 100 Megawatt erhalten, unter anderem von Neuman & Esser für einen 20-Megawatt-Elektrolyseur. Mit seiner Expertise in der Serienfertigung plant Bosch, Skaleneffekte zu nutzen und die Kosten für die Wasserstoffproduktion zu senken. Das Unternehmen sieht in der Elektrolyse ein strategisches Wachstumsfeld und strebt an, bis 2030 mit Wasserstofftechnologien einen Umsatz in Milliardenhöhe zu erzielen. ​

Antriebstochter Bosch Rexroth stellt in diesem Jahr innovative Automatisierungslösungen für die Batteriefertigung, die auf maximale Effizienz und Skalierbarkeit abzielen, in den Fokus. Mithilfe einer Kombination aus realen Exponaten und einer virtuellen Gigafactory sollen ausgewählte Prozessschritte der Rundzellmodul-Montage veranschaulicht werden – vom virtuellen Lager über die Zellvorbereitung bis hin zur Modul- und Packmontage sowie der End-of-Line-Prüfung. ​Ein Highlight ist das Zusammenspiel des Kettenfördersystems VarioFlow mit einem Spiralförderer, das den Transport und die Sortierung von Rundzellen auf mehreren Ebenen ermöglichen soll. Zudem wird das lineare Highspeed Motion-System ctrlX FLOWHS vorgestellt, das Fördergeschwindigkeiten von bis zu 5 m/s erreicht und sich für On-the-Fly-Prüfungen oder das Aufbringen von Isolierungen eigne. Für die Modul- und Packmontage demonstriert Bosch Rexroth den Einsatz von Linearrobotern, die Deckel präzise aufsetzen und verschrauben, wodurch zusätzliche Messsysteme überflüssig werden sollen. Das Schwerlast-Transfersystem TS 7 plus gewährleiste den sicheren Transport von Batteriepaketen mit einem Gewicht von bis zu über drei Tonnen entlang der gesamten Montage.