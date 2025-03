Kontinuierliche Validierung ist oberstes Gebot

Die Sicherstellung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Simulation hat bei Horse höchste Priorität, da diese Modelle als Grundlage für kritische Entscheidungen in den Fertigungsprozessen dienen. „Um dies zu erreichen“, erläutert Rafael Vázquez, „wenden wir einen strengen Validierungsprozess an, bei dem die Daten des digitalen Zwillings kontinuierlich mit realen Sensormesswerten abgeglichen werden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Simulationen präzise bleiben und die tatsächlichen Produktionsbedingungen widerspiegeln.“

Außerdem werden die digitalen Zwillingsmodelle regelmäßig aktualisiert, um die neuesten Betriebsdaten einzubeziehen, so dass sie sich dynamisch an Änderungen der Produktionsparameter, der Anlagenleistung und der Umweltfaktoren anpassen können. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sie im Laufe der Zeit relevant und genau bleiben.

Was bedeutet das für die Mitarbeiter?

Über die betriebliche Effizienz hinaus hat sich die Unternehmung in Sachen digitaler Zwillinge vor allem auf die Belegschaft ausgewirkt, die sich im Zuge der Integration von KI-gesteuerten Technologien in die täglichen Abläufe grundlegend neu aufstellen muss. „Dieser Wandel“, so de los Ojos, „zeigt sich in der gesamten Organisation, in der drei von fünf Teammitgliedern direkt an der datenzentrierten Transformation beteiligt sind. Die Initiative erforderte umfangreiche Schulungen, insgesamt 5.498 Schulungsstunden, um unsere Mitarbeiter mit den notwendigen Fähigkeiten auszustatten, damit sie die digitalen Tools effektiv nutzen können.“