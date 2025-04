Lucid verstärkt seine Aktivitäten im US-Bundesstaat Arizona durch den Erwerb ausgewählter Anlagen und Vermögenswerte des insolventen E-Lkw-Bauers Nikola. Mit diesem Schritt will der junge E-Autobauer seine Produktionskapazitäten unter anderem für den Bau des Lucid Gravity ausbauen.

Die Vereinbarung, die im Anschluss an eine abgeschlossene Konkursauktion getroffen wurde, muss noch vom US-Konkursgericht für den District Delaware genehmigt werden. Sie beinhaltet allerdings nicht die Übernahme des Kundenstamms, des Geschäftsbetriebs oder der Technologien für Brennstoffzellen-Fahrzeuge von Nikola. Stattdessen gehe es ausschließlich um die Integration der Infrastruktur und des Personals, heißt es aus Newark.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Lucid zwei ehemalige Standorte von Nikola erwerben. Bei dem ersten handelt es sich um einen großen Produktionskomplex in Coolidge, Arizona. Der zweite Standort ist der frühere Hauptsitz und das Entwicklungszentrum von Nikola in Phoenix. Zusammen erweitern die Anlagen die Kapazitäten von Lucid in Arizona um mehr als 884.000 Quadratmeter. Im vergangenen Jahr hatte der OEM sein E-Auto-Werk in Casa Grande bereits ausgebaut.