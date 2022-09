„Der Blick auf das außereuropäische Ausland ist ernüchternd. Selbst führende Autonationen wie Japan, Korea oder die USA verharren mit ihren BEV-Quoten bestenfalls im Mittelfeld oder sogar abgeschlagen auf den hinteren Rängen“, sagt Andreas Radics, Managing Director der Berylls Group.

Die Gründe für den marginalen Ausbau der E-Mobilität seien je nach Nation unterschiedlich, so ein Fazit der Studie. Während in Osteuropa die fehlende Kaufkraft ein Hauptgrund darstelle, fehle es in den USA an Kaufprämien. Zudem sei der politische Wille zur Förderung von E-Autos in den letzten Jahren nicht erkennbar gewesen.