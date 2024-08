Die Schwächen des aktuellen Elektromodells wischt das Nachfolgemodell mit einem Handstreich fort. Dafür, dass das Ganze technisch ein Erfolg wird, sorgt Entwicklungsleiter Andreas Zygan, der vorher Luxusmodellen wie der S-Klasse oder einem GL/ GLS Inhalt und Tiefe gegeben hat. 2026 soll die neue V-Klasse auf den Markt rollen und die neue Elektroplattform schrittweise einführen. Etwas später folgt die Nutzfahrzeugversion, zu der es ergänzend bis auf Weiteres auch den bisherigen Sprinter mit Verbrennerantrieb auf alter Plattform geben soll. Dieser wurde erst jüngst aufgefrischt und soll auch weiterhin eine nennenswerte Rolle im Portfolio der Van-Sparte spielen.

Mercedes testet E-Vans unter Extrembedingungen

Aktuell laufen die Erprobungen der neuen Elektromodelle auf vollen Touren und neben den Tests in Laboren und auf Rundstrecken ging es nunmehr auf eine erste Härtetour in den Norden Norwegens ans Nordkap. Mehr als 3.300 Kilometer, auf denen die grün-weiß beklebten Prototypen zeigen mussten, was sie können. Die Probanden im Blechkleid der bisherigen V-Klasse fallen in erster Linie durch die wilde Beklebung und die stark ausgestellten Kotflügel auf, die sie wie eine Tuningversion erscheinen lassen. Der Grund für die rustikalen Bastelarbeiten an den Prototypen ist jedoch die neue Elektroplattform, die deutlich mehr Spurweite als die aktuelle V-Klasse bietet und auch das mächtige Akkupaket im Unterboden braucht seinen Raum zur Energiespeicherung.

Die Basistechnik ist die gleiche, doch Designer Kai Sieber und sein Kreativteam haben dafür gesorgt, dass sich die einzelnen Modelle für Großfamilie, Luxushotel, Kurierdienst oder Handwerker maximal unterscheiden. Besonders stolz sind Andreas Zygan, Kai Sieber und Mathias Geisen auf die neuen Edelversionen mit exklusiven Captain-Chairs, Loungegefühl, Holzboden, Großdisplays und mehr – doch sie wissen auch, dass gerade die echten Nutzfahrzeugkunden für jene Volumina sorgen, die die Modelle von der V-Klasse bis zum Hochdach-Sprinter so erfolgreich gemacht haben. Daher sollen nicht nur die Geschäftsleute in den klimatisierten Liegesesseln im Fond die Langstreckenkilometer genießen, sondern auch Fuhrparkleiter jubeln, wenn es um die Kostenquoten geht. Wer ins Flottenportfolio kommt, entscheiden allein die TCO – Total Cost of Ownership.

Der Diesel ist schwer zu schlagen

Hier sind die Dieselantriebe für viele Nutzerprofile aktuell kaum zu schlagen. Doch große Akkus und ein hohes Ladetempo sollen dafür sorgen, dass Handwerksbetriebe und Luxushotels gleichermaßen auf den Stecker umsteigen. Das ermöglicht ein 800-Volt-Bordnetz, das Mercedes ab Ende des Jahres bei allen seiner neu entwickelten Elektromodelle – beginnend mit dem kommenden CLA – anbieten will. Heißt, die bestenfalls über 100 kWh großen Batteriepakete laden ab 2026 auch bei den Vans in einer sternenwürdigen Geschwindigkeit wohl deutlich über 250 kW. So sollen trotz großer Aufbauten und Leergewichten von über drei Tonnen Entfernungen von über 500 Kilometer möglich sein, ehe es wieder an die Ladesäule geht. Und das klappte der Tour ans Nordende Europas schon einmal ganz gut.