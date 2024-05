Welche Elektroprojekte hat Volkswagen in Polen?

Das größte Werk Polens mit 9.500 Mitarbeitern und einem Marktanteil von 40 Prozent betreibt VW und liegt in Posen. Hier sieht man auch schon, wie die Hebel Richtung E-Mobilität umgelegt worden sind. So unterhält der Konzern hier vier Fabriken und eine Gießerei, die künftig Aluminiumteile für E-Autos produzieren soll. Der Caddy und der Transporter werden in Antoninek hergestellt, wo in der zweiten Hälfte 2024 die Produktion des Hybridmodells Caddy PHEV anlaufen soll. In der dritten Fabrik in Wreschen wird den Planungen eine neue Version des VW Crafter an Markt gebracht. Zu den Änderungen gehören das Aussehen des Cockpits oder neue Fahrerassistenzsysteme. Gleichzeitig wird die Produktion des Transporters T6.1 wie geplant Mitte des Jahres enden. „In diesem Jahr werden wir nicht nur neue Modelle in die Produktion einführen, sondern auch eine Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen, deren Energie bis zu 20 Prozent unseres Strombedarfs in unserem Werk in Wreschen decken wird", erklärte Stefanie Hegels.

Für Gesprächsstoff am Markt hat die Entscheidung des Unternehmens gesorgt, künftig den Überhang der Produktion der alten Verbrenner-Version des Golf aus Wolfsburg ab 2027 hier bauen zu lassen. Schon Mitte 2024 werden dafür die Vorbereitungen getroffen, prognostiziert das Unternehmen. VW setzt hier Hunderte von Robotern ein. In allen Produktionsbereichen wurde das CTSS Tool System eingeführt, um alle automatischen Aktivitäten zu überwachen und aus Prozessfehlern zu lernen .