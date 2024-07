Der Krieg in der Ukraine ist schon seit längst gefährlich nahe an die EU herangerückt. Denn die Auseinandersetzungen betreffen nicht mehr nur den östlichen Teil des Landes, wo Russland schon vor mehr als zehn Jahren einmarschiert ist, sondern auch den Westen, der direkt an Polen grenzt – dem größten östlichen EU-Markt. Hier befinden sich die Region Transkarpatien und das Industriezentrum Lwiw. Der Nürnberger Autozulieferer Leoni stellt an diesem Standort in Stryi und in Kolomyia in zwei Fabriken Kabelbäume her. Die Werke beschäftigen insgesamt 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören schon seit 22 beziehungsweise sieben Jahren zum Konzern.

Und nun ist die Westukraine stark unter Beschuss gekommen. „In der Nacht zum 1. Juni startete Russland seinen ersten massiven Sommerangriff auf die Ukraine“, berichtete der ukrainische Dienst der BBC von russischen Bombenflugzeugen, die eine besonders große Reichweite haben: „Zum ersten Mal seit einem Jahr erreichten die Raketen Transkarpatien, und Lwiw selbst, und auch das nahe gelegene Stryi wurden getroffen“, erklärten die Journalisten.

So laufen die Werke von Leoni in der Ukraine

„Die Produktion in unseren beiden ukrainischen Werken Stryi und Kolomyia läuft stabil“, sagte hingegen Leoni-Sprecher Gregor le Claire auf Anfrage von Automobil Produktion. Die Herstellung sei bis auf eine kurze Zeit von ein paar Wochen nach unmittelbarem Ausbruch des Krieges nie richtig unterbrochen worden. „Was unsere Beschäftigten dort vor Ort jeden Tag leisten, ist einfach herausragend und verdient größten Respekt“, fügte er hinzu.

Damit versucht der deutsche Konzern mit vorsichtigem Optimismus die schwierige Lage vor Ort unter Kontrolle zu halten. Die ukrainische Regierung und Deutschland gehen sogar noch einen Schritt weiter und werben zusammen mit anderen Partnern offensiv für neue Investitionen für den Wiederaufbau. Auf einer gemeinsamen Sonder-Konferenz in Berlin Mitte Juni präsentierten sie unter anderem die strategische „Wiederstands-Allianz kleiner und mittlerer Unternehmen“. Diese sieht insgesamt sieben Milliarden Euro für Projekte dieser Firmen vor, um das Land wiederaufzubauen.