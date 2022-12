Die Zeichen stehen auf E-Mobilität

Und jetzt will Skoda den Erfolg aus Indien buchstäblich exportieren: Denn von der Fabrik in Pune aus gehen die indischen Bestseller bereits in 44 Länder und sollen Skoda als nächstes Vietnam erschließen. Noch ist das für uns Europäer alles sehr weit weg. Doch das könnte sich mit einem Schlag ändern, wenn Skoda in der zweiten Hälfte der Dekade auch ein Elektro-Auto für den indischen Markt auflegt. „Die Entwicklungen laufen natürlich bereist“, sagt Produktstratege Repa mit Blick auf die ambitionierten Elektrifizierungspläne der Regierung in Delhi. Wenn das ähnlich gut und günstig wird wie die Kushaq, dann könnte der indische Stromer auch in Europa jene Preisposition besetzen, die auch mit Autos wie dem ID2 offenbar nicht zu erreichen ist und zum ersten bezahlbaren E-Auto im VW-Konzern werden. „Unsere Qualität steht der anderer VW-Werke in nichts nach und für uns macht es keinen Unterschied, ob wir nach Vietnam oder nach Deutschland exportieren", sagt der indische Konzernstatthalter Piyush Arora, „an uns soll es also nicht liegen.“

Der Boom im eigenen Land und ein neues Sprungbrett für den Export- kein Wunder, dass Arora in Wolfsburg gerade stark im Focus steht. Das ist eine Rolle, die für den Chef in Indien Fluch und Segen zu gleich ist. Denn einerseits sitzt er jetzt in noch mehr Videocalls und schreibt noch mehr Reports, findet aber andererseits mehr Gehör und bekommt mehr Unterstützung. „Am Ende gibt es im Konzern eine beschränkte Menge an Mitteln und Ressourcen, um die alle Märkte kämpfen müssen. Da haben wir aktuell ganz gute Karten.“