Zuwächse gab es dagegen bei Berufen in der Kraftfahrzeugtechnik, in der technischen Forschung und Entwicklung sowie in der Informatik, Elektrotechnik und Softwareentwicklung – Profile, ohne die in der Smart Factory nichts läuft. „So ist zum Beispiel die Beschäftigung in IT-Berufen in der Automobilindustrie seit 2019 um etwa ein Viertel gestiegen und seit 2013 sogar um 85 Prozent“, heißt es in der Studie. Bemerkbar mache sich der Fachkräftemangel unter anderem in den Bereichen IT-Netzwerktechnik, IT-Koordination, IT-Administration und IT-Organisation. Hier dürfte sich das Defizit in Zukunft noch weiter auswachsen, so die Autoren.

Die großen Drei: Big Data, IIoT, KI

„Die wichtigsten aktuellen Berufsfelder in der Smart Factory drehen sich um Security, Big Data, Cloud-Architekturen, Internet of Things und künstliche Intelligenz“, erklärt Florian Harzenetter, Senior Director und Global Advisor für Industrie und Elektronik & High-Tech-Kunden bei dem Softwarehersteller PTC. Vor allem brauche es Experten für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT). „Zukunftsträchtig ist beispielsweise der Job als IT/IoT-Lösungsarchitekt“, so Harzenetter. Fachkräfte hierfür entwerfen das Systemdesign aller in Echtzeit verbundenen Menschen, Maschinen, Materialien, Plattformen und Produkte. „Sie sind gewissermaßen die Baumeister der gesamten IT-Architektur“, betont Harzenetter.