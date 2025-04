Endgültig weg vom „digitalen Shit in, Shit out“

Die alles umspannende Währung für Fortschritte in der Fabrik der nahen Zukunft sind Daten. Kluge Daten, denn allzu bekannt ist unter den Experten die Floskel „Shit in, Shit out“. Nur wer ein System mit qualitativ hochwertigen Daten „füttert“, kann daraufhin auch hochwertige Resultate ernten. Ein wichtiges Mittel zur Gestaltung effizienter und vernetzter Fabriken ist der digitale Zwilling, ein digitales Abbild, wie es Martin Langosch umschreibt, der bei BMW die Themen Innovationen und Digitalisierung in der Planung verantwortet. Auf dem Kongress Digitale Fabrik erläutert der BMW-Experte, dass sich der digitale Zwilling zwar zunehmend in vieler Munde befinde, die eine einheitliche Definition liege in der Branche aber noch nicht vor: „Bei uns ist es das Thema Datendurchgängigkeit und 3D, also die virtuelle Fabrikplanung.“ Bei BMW ist ein entsprechendes Ökosystem im Aufbau.

Zusammen mit Christian Kober von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg stellte Langosch auf dem Kongress ein gemeinsames Engagement vor, das auf dem Gebiet des digitalen Zwillings akademische Erkenntnisse und praktische Erfahrungen zusammenfügt, und so Mehrwert generieren soll. In Unternehmen liegen die Zielsetzungen vor allem darin, Zeit und Aufwand zu sparen, sagt Langosch. Christian Kober ergänzt, dass sich auch die Wissenschaft zunehmend des Themas annimmt; große Forschungsprojekte würden gelauncht. Doch stünden Input und Output noch immer nicht in Relation. Hohe Investitionen würden getätigt, der Reifegrad sei aber häufig noch gering, bilanziert Kober. Vieles scheitere nicht an den technischen Möglichkeiten, vielmehr seien es aktuell die Themen Akzeptanz wie auch die Kosten – gerade diese müsse man noch greifbarer darstellen.