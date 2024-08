Nicht erst seit Volkswagens vielbeachteter Ankündigung, mit Rivian ein Gemeinschaftsunternehmen gründen zu wollen, steht der US-Autobauer im Rampenlicht der Autoindustrie. Das im Jahr 2009 von RJ Scaringe gegründete Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren von einem ehrgeizigen E-Auto-Startup zu einem ernstzunehmenden OEM entwickelt. Der Hauptsitz befindet sich im kalifornischen Irvine, das Hauptwerk in Normal, Illinois. Die Flaggschiffe des Herstellers, der Elektro-Pickup R1T und der Elektro-SUV R1S, haben durch ihre Mischung aus Robustheit und modernster E-Auto-Technologie Aufmerksamkeit erregt.

Rivians Fertigungsherz schlägt in Normal

Ursprünglich ein Mitsubishi-Werk, erwarb Rivian im Jahr 2017 die 2,6 Millionen Quadratmeter große Anlage in Normal, im US-Bundesstaat Illinois, und hat sie seitdem um fast eine Million Quadratmeter erweitert. Das Werk produziert die Flaggschiffe von Rivian: den R1T Elektro-Pickup-Truck, den R1S Elektro-SUV und elektrische Lieferwagen für E-Commerce-Gigant Amazon. Bei Letzterem scheint es aktuell Probleme mit der Fertigung zu geben: Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet, musste Rivian die Herstellung der EDV (Electric Delivery Vehicle) aufgrund fehlender Teile pausieren. Wann die Fertigung fortgesetzt werden kann, ist ungewiss.

Das Werk verfügt über modernste Anlagen, darunter sechs große Pressen zum Stanzen von Karosserieteilen, zwei separate Karosseriewerkstätten für R1-Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge sowie eine moderne Lackiererei. Die Produktionslinie ist hochautomatisiert und nutzt große Roboter für die Montageprozesse.

Rivian hat über zwei Milliarden US-Dollar in das Werk in Normal investiert, um es in ein hochmodernes Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge zu verwandeln. Das Unternehmen beabsichtigt, die Zahl der Beschäftigten im Werk auf 2.500 zu erhöhen. Im Jahr 2023 produzierte das Werk mehr als 50.000 Fahrzeuge, was mehr als einer Verdoppelung der Produktion im Vergleich zum Vorjahr entspricht.