Christian Infanger, Director Product Group Harness Assembly bei Komax, ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Bordnetzproduktion. Vor seinem Wechsel zu Komax arbeitete er für Siemens, wo sich der studierte Betriebswirt auf Marktanalysen und Technologiebewertungen fokussierte.

Auf der Automotive Wire Harness & EDS Conference 2025 in Detroit wird Infanger erläutern, wie Automatisierung und One-Piece-Flow-Konzepte die Bordnetzbranche verändern und Herstellern helfen können, auf steigende Produktkomplexität und zunehmenden Marktdruck zu reagieren. Vorab haben wir mit ihm über Herausforderungen und Chancen bei der Transformation der Bordnetzfertigung gesprochen.

Herr Infanger, wir befinden uns inmitten eines dynamischen und disruptiven Jahrzehnts für die Automobilindustrie. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für den Bordnetzsektor in den nächsten fünf Jahren?

Kosten sind definitiv ein Thema, das Sorgfalt erfordert. Rohstoffpreise, Lohninflation, Eillieferungen, aber auch versteckte Qualitätskosten und Produktionsineffizienzen summieren sich sehr schnell. Zudem besteht dringender Handlungsbedarf, Produktionsprozesse neu zu denken, da die manuelle Arbeit an ihre Grenzen stößt. Der Funktionsumfang nimmt kontinuierlich zu und erhöht die Komplexität des Bordnetzes – was wiederum mit engen Bauraumvorgaben kollidiert und die Miniaturisierung von Komponenten vorantreibt. Unser Ziel ist es, durch Automatisierung Resilienz in der Lieferkette aufzubauen und einen durchgängigen Produktionsfluss zu etablieren, der deutliche Effizienzgewinne ermöglicht.