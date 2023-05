In den Antrieb wurde viel Feinschliff investiert, zum Start im Juli gibt es neben dem Basismodell Cayenne mit drei Liter großem V6-Turbobenziner und jetzt 260 kW/353 PS noch den jetzt wieder mit dem hauseigenen V8-Biturbomotor (349 kW/474 PS) ausgestatteten Cayenne S und den 346 kW/470 PS starken E-Hybrid, dessen Systemdrehmoment von 650 Nm das des V8-Aggregats noch um 50 Nm übertrifft.

Power haben alle drei Aggregate mehr als ausreichend, wobei naturgemäß der Achtzylinder im Cayenne S beim kräftigen Beschleunigen am überzeugendsten klingt und der Plug-in-Hybrid bei der Beschleunigung ganz vorn liegt. Trotz knapp 2,5 Tonnen Gewicht sprintet er in 4,9 Sekunden und damit um eine Zehntelsekunde früher über die 100-km/h-Marke als die S-Version. Es sei denn, die wird via Launch Control beschleunigt – dann kann sie gegenüber dem Plug-in zwei Zehntelsekunden gut machen.

Doch das sind eher akademische Werte, im realen Straßenverkehr zählen andere Faktoren. So bietet der E-Hybrid jetzt eine ordentliche elektrische Reichweite, laut WLTP-Norm sind es 66 bis 74 Kilometer. Und die waren bei den ersten Testfahrten im tempolimitierten Österreich zumindest mit etwas Zurückhaltung am Gaspedal auch real zu schaffen. Zuständig dafür ist ein Akku mit jetzt 25,9 kWh, der mit elf kW in rund zweieinviertel Stunden gefüllt wird. Die E-Maschine liefert jetzt 130 kW/176 PS zu und schafft allein eine Spitze von 135 km/h. Mit beiden Antrieben gemeinsam geht es bis 254 km/h, das Basismodell schafft 248 und der S 273 km/h Spitze.