| von Andreas Karius Keine eigenen Schnelllader vorgesehen

Apcoa plant 100.000 E-Ladestationen in Parkhäusern

Der führende europäische Parkraumbetreiber Apcoa will mit Ladestationen zusätzliches Geld verdienen. Bis 2035 will Apcoa in seinen Parkhäusern etwa 100.000 Ladestationen für E-Autos einbauen und "zu einem führenden Ladeinfrastrukturbetreiber werden", teilte das Unternehmen mit.