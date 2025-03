Der nächste chinesische Automobilhersteller will Fuß in Europa fassen: Changan Automobile gehört zu den größten Automobilherstellern Chinas und will sich nun zu einem international agierenden Player entwickeln. Gegründet 1984 blickt das Unternehmen auf eine über 40-jährige Geschichte in der Automobilproduktion zurück – mit über 26 Millionen verkauften Fahrzeugen in mehr als 90 Ländern und Regionen. Die Konzernzentrale befindet sich in Chongqing, einem industriellen Zentrum im Südwesten Chinas. Weltweit betreibt Changan 79 Tochtergesellschaften, mehr als 9.000 Vertriebs- und Servicestellen sowie Partnerschaften mit über 9.300 Händlern. Rund 120.000 Mitarbeitende sind für den Konzern tätig. Dieses globale Netzwerk soll eine flexible, lokal angepasste Marktbearbeitung ermöglichen und das künftig auch in Europa.

Bereits seit 2003 betreibt das Unternehmen ein Designzentrum in Italien, seit 2010 ein F&E-Zentrum im Vereinigten Königreich. 2024 kam der europäische Hauptsitz in München hinzu. Hier sollen künftig Marketing, Vertrieb, Kundenforschung, technische Richtlinien und Produktentwicklung für Europa koordiniert werden. Ein zentrales Ersatzteillager entsteht derzeit in den Niederlanden. Diese Infrastruktur soll das Rückgrat für den Markteintritt in Europa ab 2025, beginnend mit Ländern wie Deutschland, Norwegen, Dänemark, Großbritannien und den Niederlanden, bilden.

Kooperationen mit europäischen Unternehmen wie Webasto und Bosch hätten zudem in der Vergangenheit bereits zur „technologischen Kreuzbestäubung“ geführt, erzählt der der OEM auf seinem Europa Brand Launch Event. Mit einer Kombination aus chinesischer Innovationskraft, europäischer Designtradition und globaler Strategie will sich Changan als ernstzunehmender Herausforderer auf dem europäischen Automobilmarkt positionieren. „Changan ist ein offenes und kollaboratives Unternehmen, das von einer klaren Mission angetrieben wird: nachhaltige Mobilität zu fördern und das Leben der Menschen zu verbessern", erklärte Chairman Zhu Huarong in Mainz.