Um sich für die eigene Elektrifizierungsstrategie aufzustellen, stimmt Volvo seine Führungsstruktur und -aufgaben neu ab. Die neue Ausrichtung tritt ab dem 20. Juni in Kraft. "Unsere strategische Ausrichtung ist klar. Mit dem Kunden im Fokus werden wir durch Technologie- und Produktentwicklung sowie digitale und Software-Kapazitäten neue Werte schaffen“, erklärt Volvo-CEO Jim Rowan. „Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Struktur mit klaren Verantwortlichkeiten zu vereinfachen, die Umsetzung zu verbessern und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu intensivieren."

Lex Kerssemakers, aktueller Chief Commercial Office bei Volvo, kündigte vor Kurzem an, nach 38 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand überzugehen. Seine Nachfolge wird der derzeitige CFO Björn Anwall antreten, der damit zum neuen Chief Commercial Officer & Deputy CEO wird. In der Übergangsphase wird Kerssemakers dem Automobilhersteller als strategischer Berater zur Verfügung stehen und vor allem Projekte auf Führungsebene betreuen. Während des Rekrutierungsprozess für den neuen CFO wird Johan Ekdahl, derzeit Head of Global Accounting and Group Reporting, zum Interim-CFO ernannt. Zum neuen Chief Operating Officer und stellvertretendem CEO wird Javier Varela, der aktuell für F&E, Produktion, Beschaffung, Lieferkette und Qualität zuständig ist.