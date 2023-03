Weil Nicolas Peter nach der nächsten BMW-Hauptversammlung in Ruhestand geht, braucht die AG einen neuen Finanzvorstand. Dieser wird Walter Mertl heißen. „Nicolas Peter war als strategischer Finanzvorstand ein großer Glücksfall für die BMW Group“, sagte Norbert Reithofer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der BMW AG. Walter Mertl ist seit 1998 bei der BMW Group und hatte seitdem verschiedene leitende Funktionen im Finanz- und Vertriebsbereich in Deutschland und Großbritannien inne. Dabei verantwortete er unter anderem zentrale Funktionen im Berichtswesen, im Konzernrechnungswesen und im Konzerncontrolling. Zuletzt leitete er das gesamte Konzerncontrolling der BMW Group. "Walter Mertl verkörpert seit Jahren den Anspruch des Unternehmens auf nachhaltige Profitabilität in der Transformation", so Reithofer.