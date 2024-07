Im ersten Halbjahr war China wieder der größte Pkw-Markt der Welt. Zwischen Januar und Juni wurden in der Volksrepublik 9,86 Millionen Pkw neu zugelassen. Mit 7,81 Millionen Neuzulassungen liegen die USA auf Platz 2, wie eine Statista-Grafik auf Datenbasis des Verbands der Autoindustrie (VDA) zeigt. Europa kommt mit 6,88 Millionen auf den dritten Rang.

Während in China im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 11,14 Millionen zugelassener Pkw Einbußen hinnehmen musste, legten die Neuzulassungen in den USA (erstes Halbjahr 2023: 7,66 Millionen) und in Europa (6,59 Millionen) leicht zu. Auch in Deutschland zeigt die Zulassungskurve nach oben. Hier stehen im Halbjahresvergleich aktuell 1,47 zu 1,4 Millionen Pkw in der Neuzulassungsstatistik.