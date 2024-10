Das Thailand Board of Investment unterstützt den Ausbau des Werkes, an dem rund 900 Mitarbeiter tätig sind, im Rahmen seines sogenannten Supercluster-Programms. „Unsere jüngste Kapazitätserweiterung in Rayong spiegelt unser starkes Wachstum in der Region Asien-Pazifik wider, einem unserer strategischen Wachstumsmärkte. Wir erhöhen unsere Produktionskapazität, um die Anforderungen unserer Kunden sowohl lokal in Thailand als auch regional in den asiatisch-pazifischen Märkten noch besser erfüllen zu können“, erklärt Dalibor Kalina, Leiter Reifenersatzgeschäft in der Region Asien-Pazifik bei Continental.

Im Werk in Rayong produziert Continental Reifen wie den MaxContact MC7 sowie weitere für E-Fahrzeuge optimierte Reifenlinien. Im vergangenen Jahr habe man die fünf volumenstärksten Hersteller von E-Fahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum mit Erstausrüsterreifen beliefert, heißt es bei Continental. Darüber hinaus ist Rayong einer der weltweit größten Produktionsstandorte für Motorradreifen des Zulieferers.