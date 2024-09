Bisher wird der Mercedes‑Benz Vito als mobile Servicewerkstatt mit Fokus auf Privatkunden eingesetzt und steht bei ausgewählten Partnerbetrieben in Deutschland, USA und Norwegen zur Verfügung. Das jetzt mit dem Sprinter erweiterte Angebot richtet sich besonders an gewerbliche Kunden, kann aber flexibel eingesetzt werden. Die als mobile Werkstatt ausgestatteten Mercedes-Benz Sprinter starten bei ersten teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich, Spanien und Dänemark, weitere Märkte sollen folgen.

Gewerbetreibende können laut Mercedes-Benz mit nur einem Termin und einer Anfahrt unabhängig von der Antriebsart den Service für mehrere Fahrzeuge ihrer Van-Flotte erledigen lassen und so Ausfallzeiten minimieren. „Mit dem Mercedes-Benz Mobile Service schaffen wir einen echten Mehrwert. Wir unterstützen insbesondere unsere Flottenkunden, die Betriebszeit ihrer Fahrzeuge zu maximieren und unerwartete Ausfallzeiten durch effizientes Wartungsmanagement möglichst zu vermeiden”, erklärt Vertriebs- und Marketingleiter Klaus Rehkugler.