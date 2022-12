Will keine singulären Leuchtturmprojekte auf der grünen Wiese: Audi-Produktionsvorstand Gerd Walker. (Bild: Audi)

Audi setzt auf Förderung für Bestandswerke

Anders als viele Wettbewerber baue man auf das bestehende Netzwerk. Man wolle keine singulären Leuchtturmprojekte auf der grünen Wiese, so Audis Produktionsvorstand Gerd Walker. "Wir investieren vielmehr in unsere existierenden Werke, so dass sie am Ende ebenso effizient und flexibel sind wie neu gebaute Produktionsstandorte, so genannte Greenfield-Werke.“ Bis Ende des Jahrzehnts fertige man an allen Produktionsstandorten elektrische Modelle und mache alle Mitarbeitenden im Rahmen eines Weiterbildungsbudgets in Höhe von rund 500 Millionen Euro "fit für die Zukunft", so Walker weiter.

Schon jetzt fertigt Audi in den Böllinger Höfen sowie in Brüssel vollelektrische Autos in Serie. Ab 2023 wird dann auch in Ingolstadt in Form des Q6 e-tron ein reines E-Modell vom Band rollen. Den Q6 e-tron wird man zunächst zusammen auf einer Linie mit dem Audi A4 und dem A5 fertigen. In den Jahren darauf folgen den Ingolstädtern zufolge dann die Werke Neckarsulm, San José Chiapa und Győr mit E-Produktionen; 2029 sollen alle Werke mindestens ein Vollelektro-Fahrzeug bauen. Je nach örtlichen Gegebenheiten will man die verbleibenden Verbrennermodelle bis Anfang des kommenden Jahrzehnts auslaufen lassen.