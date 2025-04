P-Lab als Inkubator für neue Technologien

Die Mitarbeiter im P-Lab haben unterschiedliche Hintergründe, von Informatikern bis zu Psychologen, und etwa die Hälfte von ihnen hat Erfahrung in der Fertigung. Das PLAB ist sowohl in Ingolstadt als auch in Neckarsulm vertreten, um die Hürde für die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Produktion so gering wie möglich zu halten. Laut Löser kommt „das Wort Begreifen von Anfassen", was die Bedeutung der lokalen Präsenz unterstreicht. Das P-Lab verfolgt das Ziel, neue Technologien zu entwickeln und sie in die Serienproduktion zu integrieren.

Dabei sei die „Ambidextrie" ein wichtiges Konzept, also die Beidhändigkeit, sowohl den laufenden Prozess zu optimieren als auch neue Dinge auszuprobieren. „Es geht nicht nur darum, eine Technologie zu nutzen, sondern auch darum, anders zu arbeiten", sagt Löser. „Wir haben eine Art Inkubator geschaffen, in dem wir neue Technologien entwickeln, bis sie serienreif sind. Dann übergeben wir sie an eine Produktionsorganisation, die sie in die Werke bringt.“