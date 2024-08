Was lange währt, wird endlich gut. Diese Redensart dürfte aktuell in vielen Köpfen der Audi-Verantwortlichen präsent sein. Nachdem die Ingolstädter im Frühjahr beim Q6 e-tron Vollzug meldeten, stellte der OEM nun das zweite Modell auf Basis der Premium Platform Electric (PPE) vor. Der Audi A6 e-tron wird ebenfalls im Ingolstädter Stammwerk produziert. Wann genau der SOP ansteht, wollte ein Sprecher auf Nachfrage der Automobil Produktion nicht sagen. Lange dürfte es jedoch nun nicht mehr dauern. Die Vorbereitungen laufen bereits. Gravierendste Änderung, die der Neuzugang mit sich bringt, ist die Reduzierung von drei auf zwei Montagelinien. Bislang wird der Q6 e-tron noch mit auf der Verbrennerlinie zusammengesetzt. Künftig entsteht jedoch eine eigene Montagelinie nur für die so lange erwarteten PPE-Modelle.

Beim aufwändigen Umbau des Stammwerks hat das Unternehmen darauf geachtet, dass die Produktion der beiden neuen PPE-Modelle möglichst wenig Unterschiede mit sich bringt. Einen genaueren Blick hinter die Kulissen der PPE-Produktion in Ingolstadt lesen Sie hier.