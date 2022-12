Produktion des Solarautos Lightyear 0 bei Valmet gestartet

Neue Produktionsanlagen bei Valmet

Mit dem Markteintritt der Technologie nach sechs Jahren der Entwicklung schließe man eine der schwierigsten Phasen für neue Automobilhersteller ab, heißt es beim OEM. "Der Produktionsstart des Lightyear 0, dem ersten Solarauto, bringt uns in unserer Mission einer sauberen Mobilität für alle weltweit einen großen Schritt weiter. Wir sind vielleicht die Ersten, die dies erreichen, aber ich hoffe, dass wir nicht die Letzten sind", betont Lex Hoefsloot, CEO und Mitbegründer von Lightyear. Olaf Bongwald, CEO von Valmet Automotive: "Wir teilen die Motivation von Lightyear für die Schaffung neuer, nachhaltigerer Mobilitätslösungen und freuen uns, dass wir jetzt Teil dieser zukunftsweisenden Entwicklung in der Automobilbranche sind."

Der finnische Auftragsfertiger Valmet Automotive kann auf langjährige Erfahrungen im Bau von klassischen wie auch von Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben verweisen. Für die Fertigung des solar-elektrischen Lightyear 0 hat Valmet Automotive in seinem Automobilwerk in Uusikaupunki brandneue Produktionsanlagen eingerichtet. So verfügt die Montagelinie für den Lightyear 0 dem Auftragsfertiger zufolge über modernste technologische Lösungen. Ein Schwerpunkt habe man dabei auf die Themen Arbeitssicherheit und Ergonomie gelegt. Die Finnen hatten den Fertigungsvertrag für den Lightyear 0 im Juli 2021 bekanntgegeben. Geplant ist, ein Fahrzeug pro Woche zu fertigen und die Produktion im ersten Quartal 2023 schrittweise zu erhöhen.



Schon im April des Jahres teilten die Finnen mit, künftig die Produktion eines solarbetriebenen Elektroautos für Sono Motors zu übernehmen. Mit der Fertigung des Sion will man im kommenden Jahr starten. Valmet zufolge sind über einen Zeitraum von sieben Jahren rund 257.000 Einheiten geplant.