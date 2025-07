Das Ziel von Twin4Trucks ist vor allem Interoperabilität und eine universelle Datenverfügbarkeit. Im Projekt sind viele Partner aus verschiedenen Industriezweigen mit unterschiedlichen Innovationsgeschwindigkeiten vertreten. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus der Zusammenarbeit?

Die zentrale Herausforderung liegt in der Balance: Einerseits müssen die Partner in ihrem jeweiligen Bereich eigenständig agieren und Verantwortung übernehmen, andererseits braucht es gezielt gesetzte Brücken zwischen den Einzelinteressen. Das war zu Beginn nicht trivial, gerade mit neuen Playern und in ungewohnten Arbeitskonstellationen. Aber es war zu erwarten, dass ein gemeinsamer Modus sich erst entwickeln muss. Sobald dieser gefunden ist, zeigt sich der Vorteil: Die Partner können spezifische Themen mit großer Tiefe bearbeiten – wie etwa die Datenarchitektur oder das Thema Gaia-X gemeinsam mit Eviden – und zugleich an konkreten Use Cases ihre Expertise in die praktische Umsetzung einbringen. Jeder Konsortialpartner trägt die Verantwortung für seinen Projektumfang, wird eigenständig gefördert und muss eigene Nachweise erbringen. Diese Struktur schafft klare Verantwortlichkeiten, erlaubt aber dennoch die notwendige Vernetzung und Zusammenarbeit an den Schnittstellen. Für mich eine sehr funktionale und hilfreiche Logik.

Stichwort Industrial Edge Cloud: Wichtig im Projekt war auch die Möglichkeit, mithilfe von Partnern wie Pfalzkom Daten weitgehend lokal zu verarbeiten. Ist ein solches Vorgehen für Sie modellhaft für die gesamte Branche, um bspw. von der Abhängigkeit US-amerikanischer Hyperscaler loszukommen?

Das lässt sich pauschal schwer beantworten. Eine zentrale Erkenntnis aus dem Projekt ist jedenfalls, dass es nicht immer sinnvoll ist, sämtliche Daten zu sammeln und in großem Stil in der Cloud zu speichern. Manche Fragestellungen, etwa die korrekte Reifenrollrichtung, lassen sich lokal am Entstehungsort effizient lösen. Wenn ein solcher Use Case vor Ort bereits einen konkreten Mehrwert schafft, muss nicht zwingend eine zentrale Datenspeicherung folgen. Natürlich kann man diese Daten auch zentral ablegen. Aber wenn kein unmittelbarer Nutzen erkennbar ist, entfällt womöglich auch die Notwendigkeit dazu. In solchen Fällen kommt es auf die Strategie des Unternehmens an: Wie viel will ich lokal im eigenen Haus halten? Und was möchte ich wirklich in größere Cloudsysteme überführen? Was wir im Projekt definitiv gelernt haben: Es gibt äußerst kompetente lokale Partner wie Pfalzkom, die bereits große Kunden betreuen und passende Infrastrukturen anbieten. Wir haben beispielsweise ein Rechenzentrum des Partners vor Ort besichtigt und waren beeindruckt von der Leistungsfähigkeit. Das schafft Vertrauen und eröffnet echte Alternativen zur Nutzung globaler Hyperscaler. Große Edge-Cloud-Lösungen brauchen wir hingegen meist für besonders datenintensive oder unternehmensübergreifende Anwendungen. Da kommt dann wieder Gaia-X ins Spiel – etwa, wenn wir Daten mit anderen Akteuren austauschen wollen. Entscheidend ist also, sich genau zu überlegen, wo tatsächlich externe Datenhaltung erforderlich ist und welcher Partner dafür der richtige ist.