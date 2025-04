KGT in kommenden (autonomen) Fahrzeugen

Alle KGT-Varianten setzen die Drehbewegung einer Spindel oder einer Mutter in eine Linearbewegung um. Über integrierte Kugeln als Wälzkörper soll die Drehbewegung schlupffrei und nahezu reibungsfrei umgewandelt werden. Schaeffler produziert Automotive-KGT nicht nur für Lenkungen, sondern auch für Bremsen sowie für Antriebs- und Kraftübertragungssysteme. Als zentrale mechanische Bestandteile elektromechanischer Servolenksysteme spielen KGT eine Schlüsselrolle in Spurhalte- und Parkassistenzsystemen.



Bei Bremssystemen steht der Markt laut Timo Schmidt, Leiter von Schaefflers Business Unit Fahrwerkslösungen, vor einem Umbruch: „Die nächste Fahrzeuggeneration wird mit elektromechanischen Betriebsbremsen ausgestattet sein, die intelligent und geräuscharm individuell jedes einzelne Rad bremsen und somit einen weiteren Beitrag zur Brake-by-Wire-Technologie leisten werden". So habe man eine erste Kundennominierung für KGT für elektromechanische Bremssysteme erhalten und befinde sich bereits in Vorbereitung des Produktionsstarts.



Schaeffler zufolge werden Kugelgewindetriebe überdies eine wichtige Rolle in den Fahrwerken von künftigen Fahrzeugen einnehmen, insbesondere für den Einsatz in Hybrid- und E-Modellen sowie in Verbindung mit Technologien zum autonomen Fahren. Beim Unternehmen entwickele man das Produkt daher entsprechend weiter, heißt es beim Zulieferer, der weitere Produktionsstarts für 2025 und 2026 ankündigt - weitere Werke in China sowie Frankreich, Südkorea, Mexiko und Slowakei fertigen ebenso die Präzisionskomponente.