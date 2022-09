Zwischen Januar und August 2022 wurden in China rund 2,9 Millionen Elektro-Pkw zugelassen – rund 170.000 Einheiten mehr als im gesamten Vorjahr. Insgesamt erreichen BEV damit einen Rekordanteil von knapp 20 Prozent der Neuzulassungen im Reich der Mitte. Hinzu kommen noch rund 800.000 Fahrzeuge mit Plugin-Hybrid. Zu diesem Ergebnis kommt der Electromobility Report 2022 des Center of Automotive Management (CAM). Marktführer in China ist mit großem Abstand BYD mit einem Absatz von rund 710.000 Fahrzeugen. SAIC und Tesla folgen mit 256.000 beziehungsweise 207.000 verkauften Autos auf den Rängen zwei und drei.

Für das Gesamtjahr rechnet das CAM mit Neuzulassungen von rund 4,5 Millionen batterieelektrischen Fahrzeugen in China, was einem Wachstum von 165 Prozent entsprechen würde. Grund für den Boom der Fahrzeuge sind finanzielle Vorteile der chinesischen Regierung, die kürzlich bis Ende 2023 verlängert wurden.