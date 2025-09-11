Die Feststoffbatterie gilt in der Elektromobilität als Gamechanger, verspricht sie doch Reichweiten, die weit über das Normalmaß von heutigen E-Autos und selbst Verbrennern hinausgehen. Um die Performance der neuen Batterietechnologie eindrucksvoll unter Beweis zu stellen, hat Mercedes-Benz kürzlich einen Langstreckentest zwischen Deutschland und Skandinavien erfolgreich absolviert.

Die Schwaben schickten Ende August einen leicht modifizierten EQS auf eine 1.205-Kilometer-lange Demonstrationsfahrt von Stuttgart bis Malmö in Schweden. An Bord des Erprobungsträgers ist eine Lithium-Metall-Festkörperbatterie verbaut, die die Fahrt durch drei Länder ohne Ladestopp ermöglichen sollte. Nach den 1.205 Kilometern waren laut Mercedes noch 137 Kilometer Restreichweite „im Tank“ des umgebauten EQS.

„Die Festkörperbatterie ist ein echter Gamechanger für die Elektromobilität. Mit der erfolgreichen Langstreckenfahrt des EQS zeigen wir, dass diese Technologie nicht nur im Labor, sondern auch auf der Straße überzeugt“, betonte Mercedes‘ Einkaufs- und Entwicklungsvorstand Markus Schäfer. Es sei das erklärte Ziel von Mercedes, die Feststoffbatterie noch bis zum Ende der Dekade in die Serienproduktion zu bringen, so der Manager.