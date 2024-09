Valmet Automotive stellt Batteriegeschäft als Ioncor neu auf

Valmet Automotive hat sein Batteriegeschäft unter dem neuen Namen Ioncor verselbständigt, das ab dem 1. Oktober 2024 als eigenständiges Unternehmen mit einer eigenen Markenidentität operieren wird. Ioncor übernimmt die Aktivitäten der EV-Sparte von Valmet Automotive, die im letzten Jahr einen Bruttoabsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro und einen Umsatz von über 200 Millionen Euro erzielte. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter an sieben Standorten in Finnland ((Salo, Turku, Uusikaupunki) und Deutschland (Bad Friedrichshall, Kirchardt, München, Weihenbronn).

Die verselbstständigte EV-Sparte plant, ihr Wachstum voranzutreiben und in verschiedene Nicht-Automobilsegmente vorzustoßen, indem sie ein Portfolio von Batteriesystemen auf einer skalierbaren, modularen Plattform anbietet. Das Unternehmen hat dank Valmet umfangreiche Erfahrung in der Batterieherstellung für Automobil-OEMs und zielt auf Segmente wie Lkw, Busse, Bauwesen, Materialtransport, Bergbau, Forstwirtschaft und Landwirtschaft ab. Ioncor bietet weiterhin Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Batteriegeschäfts an, von der Entwicklung über die Prüfung bis zur Auftragsfertigung.