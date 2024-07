An den beiden deutschen Teststandorten in Bad Friedrichshall und Weihenbronn kann das Unternehmen den Großteil der erforderlichen Prüfaufgaben für Hochvoltbatterien inzwischen selbst abdecken: an drei High-Performance-Systemprüfständen, sechs Modul- und Systemprüfständen, einer Salzsprühanlage und einer Temperaturschock-Anlage. Hinzu kommen vier Analyseräume, ein Customer-Service-Bereich sowie Lager- und Logistikkapazitäten für 100 Hochvoltbatterien. Alle eingelagerten 'Prüflinge' werden rund um die Uhr thermisch überwacht, jeder ist in speziellen Containern separiert, zudem geschützt durch ein etabliertes hochtemperaturbeständiges Brandschutzmittel auf Siliziumdioxidbasis. „Unser Leistungsspektrum umfasst Performance-Prüfungen, Lifecycle-Tests, Umweltprüfungen, Thermal-Management-Tests sowie erweiterte Tests zur Qualitätssicherung der Produktion in unserem nahegelegen Batteriewerk in Kirchhardt“, so Sommer. Bei Aufgaben, für die keine eigenen Testkapazitäten bestehen, zum Beispiel bei Prüfungen zur elektromagnetischen Kompatibilität, arbeitet das Unternehmen mit Partnern zusammen.

Neben den Tests sind auch Analysen wichtig

„Wir bieten nicht nur Test, sondern auch Analyse“, betont Sommer. Dafür hat Valmet Automotive auch das Know-how am Standort, um sogar verschweißte Batterien zu zerlegen. Und weil das Testcenter auch als interner Dienstleister fürs Unternehmen fungiert, kann es den gesamten Zyklus von der Konzeptphase über CAD-Design, Simulation und Test bis zum Produktstadium begleiten. „Der Aufwand für den Erprobungsbedarf im Rahmen einer Produktentwicklung kann bei 10 bis 15 Millionen Euro liegen“, verdeutlicht Sommer, welche finanzielle Dimension das Testen von Hochvoltsystemen hat. Am Standort Weihenbronn liegt der Fokus auf dem Test von neuen Technologien und für die Vorentwicklung und Konzeptverifikation. Ein Prüfstandtag für eine Hochvoltbatterie der Golf-Klasse kostet in der Größenordnung von 700 Euro, für die Kategorie Supersportwagen wird eher das Dreifache fällig.