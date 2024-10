"Unsere Neunmonatsergebnisse spiegeln ein herausforderndes Marktumfeld wider und unterstreichen, wie wichtig die Umsetzung unserer konzernweit eingeleiteten Performanceprogramme ist", sagte Finanzchef Arno Antlitz.



VW hat derzeit an vielen Stellen zu kämpfen, unter anderem ist die Nachfrage nach Elektroautos infolge gekürzter Förderungen eingebrochen, in China ist der Wettbewerb hart. Vor allem die Massenmarken des Konzerns machen Sorgen. Vorstandschef Blume begründet mit hohen Kosten bei diesen auch den rigorosen Sparkurs, den das Management eingeschlagen hat. Milliarden sollen eingespart werden, um insbesondere die renditeschwache Kernmarke VW Pkw wieder auf Trab zu bringen.



Laut dem Betriebsrat will der Vorstand mindestens drei deutsche VW-Werke schließen und den Rest schrumpfen, Zehntausenden Beschäftigten soll gekündigt werden. Auch empfindliche Gehaltseinbußen stehen im Raum. Die Arbeitnehmer haben erbitterten Widerstand angekündigt und fordern umfassendere Rezepte, als nur die Arbeits- und Fabrikkosten in den Blick zu nehmen. An diesem Mittwoch findet die nächste Gesprächsrunde zwischen Unternehmen und der Gewerkschaft IG Metall zum VW-Haustarif statt.