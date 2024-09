Zudem kündigte Schaeffler an, dass Christophe Hannequin im nächsten Jahr Nachfolge von Claus Bauer als CFO antreten wird. Hannequin ist seit 2022 Group Chief Financial Officer bei der JCB Group in Großbritannien. Von 2008 bis 2022 hatte er verschiedene Führungspositionen vorwiegend im Finanzbereich bei Michelin in den USA, Kanada und Frankreich inne. Hiervor arbeitete er von 2004 bis 2008 in Finanzfunktionen bei Plastic Omnium und zwischen 1999 und 2004 bei Saint Gobain. Hannequin soll seine Tätigkeit spätestens am 1. Oktober 2025 aufnehmen, teilte das Unternehmen mit. Sein Vorgänger in der Funktion, Claus Bauer, wird demnach seinen Vertrag bis zum Laufzeitende am 31. August 2025 erfüllen.

"Mit den Veränderungen im Executive Board der Schaeffler AG richten wir das Unternehmen konsequent auf den unmittelbar bevorstehenden Zusammenschluss mit der Vitesco Technologies Group AG aus, um die hieraus resultierenden Chancen zu realisieren. Thomas Stierle wird sicherstellen, dass die Erfolgsgeschichte von Vitesco Technologies in der E-Mobilität bei Schaeffer fortgeschrieben wird", sagte Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.