ABB eröffnet voll automatisierte Roboterfabrik in Shanghai

Es ist der Startschuss für eine vollständig automatisierte und flexible Roboterfabrik in Kangqiao bei Shanghai. Mit einer Investition in Höhe von 150 Millionen US-Dollar in den 67.000 Quadratmeter großen Produktions- und Forschungsstandort will ABB eigene digitale und Automatisierungstechnologien einsetzen, um dort Roboter der nächsten Generation herzustellen. China ist der grösste Robotik-Markt der Welt: 2021 wurden 51 Prozent der weltweiten Roboteranlagen in China installiert. Erstmals waren mehr als eine Million operativer Roboter im Land im Einsatz. Bei ABB geht man davon aus, dass der weltweite Robotik-Markt von heute 80 Milliarden US-Dollar auf 130 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wachsen wird. Die neue Anlage soll chinesischen Unternehmen dabei helfen, mehr lokal hergestellte Produkte, Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, sagt Sami Atiya, Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Robotik und Fertigungsautomation.

Mega-Fabrik schafft digitales Ökosystem für die Produktion

Mit der Mega-Fabrik knüpfe man an drei erfogreiche Jahrzehnte in China an, so Atiya. "Damit erreichen wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg, unseren Kunden zu einem nachhaltigen Wachstum zu verhelfen, den Arbeitskräftemangel anzugehen und hochwertige Arbeitsplätze in einer neuen Ära der Automatisierung zu schaffen“. Das Werk vereine die physische und digitale Welt und schaffe ein digitales Ökosystem für die Produktion, heißt es bei ABB. In der Fabrik gibt es keine herkömmlichen, festen Montagelinien. Stattdessen werden flexible, modulare Fertigungszellen digital vernetzt und von intelligenten, autonomen und mobilen Robotern bedient. KI-gestützte

Robotersysteme übernehmen Aufgaben wie Schrauben, Montage und Materialhandhabung. Im 8.000 Quadratmeter großen Forschungs- und Entwicklungszentrum des Standorts werden neue Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Software entwickelt, darunter Technologien wie autonome Mobilität, digitale Zwillinge, maschinelle Bildverarbeitung und Low-Code-Programmiersoftware.