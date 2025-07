Dürr gibt seinem Trainingscenter im württembergischen Bietigheim-Bissingen einen weiteren Schub. An seinem Hauptsitz bietet der Maschinen- und Anlagenbauer seinen Kunden zielgruppenorientierte Trainingsmaßnahmen unter produktionsnahen Bedingungen im Bereich Lack- und Dickstoffapplikation an. Im Jahr 2024 wurden dort dem Unternehmen zufolge rund 1.000 Teilnehmer in verschiedenen technischen Disziplinen geschult. Hinzu kamen noch etwa 100 Schulungskurse, die an Kundenstandorten durchgeführt wurden. Wie das Unternehmen aktuell meldet, hat es sein Trainingscenter um eine Sealing-Roboterzelle ergänzt.



Zu den Erweiterungen zählen eine Sealing-Roboterzelle mit EcoRail HS und zwei Roboter vom Typ EcoRS N20i und EcoRS L15i der neuesten Generation. Hinzu kommen die Dosier- und Applikationstechnik EcoShot Meter und EcoGun2 3D. Bestandteil ist auch das Temperiersystem EcoTemp PT, das das hochviskose Abdichtungsmaterial auf die benötigte Temperatur bringt. An der neuen Trainingszelle lassen sich überdies Roboterprogrammierschulungen und Anlagenbediener-Schulungen für den Bereich Sealing umsetzen.