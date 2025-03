Die Idee einer starken Partnerschaft im Bereich der Produktionstechnologie für Batteriezellen nahm im September 2022 Fahrt auf. Damals gingen Dürr, Grob und Maschinenbauer Manz eine strategische Kooperation zur gemeinsamen Akquise und Bearbeitung von Projekten zur Ausrüstung kompletter Batteriefabriken ein. Zuletzt stellte man eine Konzeptfabrik für die Batteriefertigung vor.

Inzwischen ist der dritte Gründungspartner Manz ausgestiegen. Die Manz AG, Entwickler von Produktionslösungen für Lithium-Ionen-Batterien, elektronische Komponenten und Geräte in den Bereichen Automobil- und E-Mobilität, Elektronik, Energie und Batterieherstellung, hatte Ende 2024 Insolvenz beantragt. Auch nach dem Ausstieg von Manz bleibe es das Ziel der Partnerschaft, sich gemeinsam als Systemanbieter von Batterieproduktionsanlagen in Europa und Nordamerika zu etablieren, teilt der Anlagenbauer Dürr mit. Kunden solle damit eine Alternative zu den bisher meist aus Asien stammenden Ausrüstern geboten werden.

Prozessschritte, die bisher Manz abgedeckt hatte, können die beiden verbleibenden Partner übernehmen. Der Fokus liegt auf dem Automobilsektor und dem Markt für stationäre Batteriespeicher. In beiden sei eine deutlich wachsende Nachfrage zu verzeichnen. Obschon die Elektromobilität langsamer voranschreite, steige der Bedarf an Batterieproduktionstechnik stark, mehrere Automobil- und Batterieproduzenten in Europa würden in Batteriefabriken investieren, heißt es bei Dürr.