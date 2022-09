Das bayerische Unternehmen Grob baut Produktions- und Automatisierungssysteme. Zu den Kompetenzen, die in die Kooperation einfließen, zählen die Konzeption, Planung und Inbetriebnahme hochkomplexer und kundenspezifischer Anlagen für die Großserienfertigung, insbesondere für die Automobilindustrie mit starkem Fokus auf die E-Mobilität, heißt es dazu.

Der württembergische Maschinen- und Anlagenbauer Dürr soll die Allianz mit seiner Expertise im Bereich der Elektrodenfertigung und in weiteren Produktionsschritten in der Zell- und Modulmontage ergänzen. Unter anderem liefert Dürr bereits Beschichtungsanlagen für Elektroden an das Porsche-Joint-Venture Cellforce. Dürr soll zudem seine Kompetenzen in der Abwicklung von Großprojekten, in der Automatisierung und in der Digitalisierung in die Kooperation einbringen.