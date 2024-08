Bereits vor einigen Jahren freundeten sich erste Akteure aus der Automobilindustrie mit der Idee einer modularen Fertigung an. Als weltweit erster Hersteller führte Audi 2022 die modulare Montage als neue und zusätzliche Organisationsform ein. Mitarbeitende montieren dabei Bauteile taktungebunden an so genannten Fertigungsinseln. Zudem befördern Fahrerlose Transportsysteme (FTS) das benötigte Material nach dem Ware-zu-Person-Prinzip bei hoher Bauteilvarianz zu den Stationen. Dank der entkoppelten Stationen ließe sich die Fertigung leichter an die Mitarbeitenden anpassen, erklärt Wolfgang Kern, Projektleiter Modulare Montage. „Das gilt für die Phase der Qualifizierung, im laufenden Betrieb und speziell auch für eingeschränkte Mitarbeitende. Insgesamt werten wir die klassische Produktionsarbeit auf und flexibilisieren sie‟, so Kern.

Toyota setzt in Motomachi auf selbstfahrende Produktionslinien

Auch Toyota kündigte vor rund einem Jahr modulare Technologien und flexiblere Fertigungslinien für seine Produktion im Werk Motomachi in Yokohama an, um von geringeren Kosten und höherer Effizienz zu profitieren. Durch die Einführung der Gigacasting-Technologie, die auf Aluminiumdruckguss basiert, konnte Toyota eine dreiteilige modulare Struktur entwickeln, die viele herkömmliche Fertigungs- und Montageprozesse überflüssig macht. Die Technologie ermöglicht es, mehrere Teile gleichzeitig zu gießen, wodurch die Anzahl der benötigten Gussformen und damit auch die Produktionszeit und -kosten erheblich reduziert werden. Ein wichtiger Vorteil dieser modularen Struktur ist die Flexibilität, verschiedene Fahrzeugtypen auf derselben Produktionslinie herzustellen.

Ebenso sorgt die selbstfahrende Produktionslinie beim japanischen OEM für mehr Effizienz: Dieses System, das bereits in einigen Schweißlinien im Werk Motomachi eingesetzt wird, eliminiert die Notwendigkeit von traditionellen Förderbändern, was die Flexibilität des Produktionslayouts erheblich erhöht. Die Integration autonomer Technologien, die sich Toyota durch die Entwicklung autonomer Fahrzeuge angeeignet hat, ermöglicht es, die Produktion an dieser Stelle effizienter und sicherer zu gestalten, da die E-Fahrzeuge anhand von Sensordaten durch die Montage geführt werden.