Toyota will wertvolle Materialien in den Produktionskreislauf rückführen und setzt dazu auf ein neues Werk zur Verwertung von Altfahrzeugen. Die erste sogenannte Toyota Circular Factory (TCF) soll auf dem Gelände von Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) in Burnaston entestehen, wo die Fertigung des Corolla beheimatet ist. Beim Hersteller spricht man von einem neuen Kompetenzzentrum für den gesamten europäischen und weltweiten Recyclingbetrieb.

Ziel der Toyota Circular Factory sei es, Altfahrzeuge systematisch zu recyceln, die Rückgewinnung von wiederverwertbaren Materialien und wiederverwendbaren Komponenten zu maximieren und einen neuen Standard für Kreislaufprozesse zu setzen, heißt es beim OEM. Das Konzept dazu ist dreigliedrig und umspannt die Themen wiederverwendbare Teile, wiederaufzubereitende Baugruppen und recycelbare Rohstoffe.

Nach einem umfassenden Prüfverfahren sollen die recyclingfähigen Teile über Händler oder Zulieferer wieder in den Markt zurückgeführt werden. Wiederaufzubereitende Baugruppen wie Batterien und Räder will man im Hinblick auf ihr Potenzial zur Wiederaufbereitung, Wiederverwendung oder zum Recycling prüfen. Rohstoffe wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Kunststoff sollen recycelt und anschließend erneut in der Fahrzeugproduktion eingesetzt werden.