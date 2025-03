Wenn die Vakuumkammer aus dem 3D-Drucker kommt

Andere Wege beim Schweißen von Mischverbindungen geht die Lava-X GmbH, Herzogenrath. Das Unternehmen setzt auf Vakuumlaserschweißen für hochleitfähige Aluminium-Kupfer-Verbindungen in Batteriesystemen. Dafür entstand LaVaClamp, eine lokal wirkende Vakuumkammer aus dem 3D-Drucker. „Das System ermöglicht eine präzisere Prozesskontrolle und reduziert die Bildung spröder Phasen“, erklärt Benedikt Gerhards, Abteilung Forschung und Entwicklung bei Lava-X.

Tests mit Aluminium EN AW und Elektrolyt-Kupfer zeigten hohe mechanische Festigkeiten von bis zu 115 N/mm². Die Technologie senkt Energieverluste und optimiert die thermische Belastung der Zellverbindungen – ein Vorteil bei 800-Volt-Systeme. Dank additiver Fertigung kann die Klemmgeometrie flexibel angepasst werden. Das skalierbare Verfahren ermöglicht laut Gerhards künftig größere Materialstärken und macht das Vakuumlaserschweißen zu einer wirtschaftlichen Alternative für die Batterieproduktion.

Eine sehr wichtige Aufgabe in der Elektromobilität übernehmen Batteriekühler, da sie Überhitzung verhindern und die Batterielebensdauer verlängern. Civan Lasers optimiert ihre Fertigung mit dynamischer Strahlformung beim Hochgeschwindigkeits-Laserschweißen. „Mit 30 m/min Vorschub erreichen wir eine porenfreie Schweißnaht, die herkömmliche Lötverfahren in Effizienz und Kosten übertrifft“, erklärt Hannes Büttner, Projektingenieur bei Civan Lasers Europe GmbH, Hannover. Statt eines statischen Brennflecks erzeugt die Technologie eine dynamische Ellipse mit 100 kHz Frequenz und 25 Punkten (400 ns Verweilzeit), was die Wärmeverteilung optimiert und mechanisch belastbare Verbindungen schafft.