Allein im Jahr 2021 seien bei über 650 Razzien mehr als 1,86 Millionen gefälschte Produkte von Mercedes-Benz beschlagnahmt worden, berichtet der Autobauer. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg von sechs Prozent. Im Fokus der Fälscher stehen etwa Bremsscheiben, Räder sowie Karosserie- und Lenkungsteile.

„Die Fälscherindustrie hat die Strukturen des organisierten Verbrechens und erzielt oft höhere Gewinne als der Drogenhandel“, erklärt Renata Jungo Brüngger, Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG für Integrität & Recht. „Wir arbeiten weltweit eng mit den Behörden zusammen, um diese Strukturen einzudämmen und Gefahren für die Sicherheit im Straßenverkehr zu bekämpfen.“

Während der Pandemie haben Produktpiraten zunehmend Online-Plattformen und Social Media-Kanäle benutzt, um ihre Waren anzubieten, so der Hersteller. Aufgrund des schnelllebigen Charakters der Medien seien neue Gegenmaßnahmen erforderlich. Mercedes-Benz setze daher vor allem auf die drei Säulen „Aufspüren, Angreifen und Vorbeugen“. Eigene Markenschützer prüfen weltweit verdächtige Angebote auf Online-Plattformen oder Messen und können so Fälscher identifizieren. Im Jahr 2021 konnte man mehr als 126.000 Produktfälschungen von Online-Plattformen entfernen, so Renata Jungo Brüngger.