Beschichtungsprozess ist hochkomplex

Da es sich bei der Beschichtungstechnologie um einen urformenden Prozess handele, spreche man von einem durchaus komplexen Zusammenspiel von Prozess, Material und Systemtechnik, sagt HPL-Experte Schleifenbaum. Nur bei Betrachtung aller dieser Größen lasse sich ein Optimum finden, das am Schluss zur entsprechenden Qualität bei gleichzeitig optimalen Stückkosten führe. Der Experte konkretisiert: „Beispielsweise bringt es nur wenig, wenn der Beschichtungsprozess in der Geschwindigkeit maximiert wird – etwa durch den Einsatz immer höherer Laserleistungen – darunter aber Spannungshaushalt, Welligkeit und Rauheit leiden, so dass nachfolgend mehr abgeschliffen werden muss und die Lebensdauer reduziert sein kann.“ Hier gelte es mit Blick auf die gesamte Produktionskette auch ein Gesamtoptimum zu finden, so die Experten von HPL Technologies.

Der einmal eingestellte Prozess ist HPL zufolge sehr genau wiederhol- und damit auch für große Stückzahlen skalierbar und lasse sich parallel in mehreren Stationen und Maschinen gleichzeitig abbilden. Utsch dazu: „Ein sehr effizientes Konzept sieht beispielsweise die Integration von drei Beschichtungsstationen pro Maschine vor, so dass auf einer Station die Korrosionsschutzschicht und auf den beiden anderen Stationen die Verschleißschutzschicht, die aufgrund der größeren Dicke eine doppelt so lange Beschichtungsdauer hat. In einem solchen Setup können je nach Scheibengröße sicherlich 200.000 bis 400.000 Bremsscheiben beschichtet werden.“

Im Rahmen der Betrachtungen gehe man stets so vor, dass man zunächst ein stabiles Prozessfenster auslege, das dem Dreiklang der Anforderungen – Beschichten, Schleifen und Applikation, also den rauen Anforderungen des Bremsenprüfstands – bei gleichzeitig minimalen Cost per Piece Rechnung getragen werde, erläutert Schleifenbaum und ergänzt: „Diese Prozessfenster setzen wir dann mit unseren Maschinen- und Anlagenbaupartnern derart um, dass ein Gesamtoptimum erzielt wird, das dann auch Schleifaufmaß, Nebenzeiten und die entsprechende Qualitätssicherung beinhaltet.“