Wie Zulieferer der E-Mobilität Schub verleihen

Seltene Erden – in Europa übt man immer mehr Verzicht

Die Reduzierung von Seltenen Erden in E-Motoren entwickelt sich zu einer dringenden Herausforderung. Im Fokus stehen etwa Dysprosium (Dy) und Terbium (Tb), - Elemente, die in elektrischen Maschinen die thermische Belastbarkeit erhöhen. Die immer höher gehenden Preise für Seltene Erden und das Quasi-Monopol Chinas auf die für E-Maschinen notwendigen Rohstoffe beflügelt insbesondere die europäischen Akteure im Bereich der E-Motoren, die Metalle zu reduzieren, oder Entwicklungen voranzubringen, die den kompletten Verzicht von Seltenerdmetallen ermöglichen. So arbeitet Valeo gemeinsam mit dem Stuttgarter Antriebsexperten Mahle an einer Magnet-freien High Performance eAxle. Beide Unternehmen gaben bereits Ende des vergangenen Jahres bekannt, ihre Kräfte zu bündeln, um gemeinsam eine innovative magnetfreie E-Achse zu entwickeln, die in E-Fahrzeugen mit Höchstleistungen von 220 bis 350 kW zum Einsatz kommen soll. Mit der Spitzentechnologie ihres neuen iBEE Systems (Inner Brushless Electrical Excitation – innere bürstenlose elektrische Energieübertragung) wollen Valeo und Mahle die Leistung und Effizienz magnetfreier E-Motoren nichts weniger als revolutionieren.

Da gerade Permanentmagnet-Synchronmaschinen das Herzstück effizienter Elektroantriebe bilden, fokussiert man etwa bei SEG Automotive Alternativen etwa durch die Substituierung mithilfe von Leichten Seltenerdelemente wie Neodym (Nd) bis hin zum Verzicht auf Seltene Erden. Der Ansatz basiert auf einer Kombination aus innovativem mechanischem Design und fortschrittlichen Simulationsmöglichkeiten. Ein Fokus liegt im Wärmemanagement. Effiziente Ölkühlsysteme für Rotor und Stator – einschließlich ölgeführter Hohlwellen – sollen es ermöglichen unter kritischen Temperaturgrenzen (<120 °C) zu bleiben. Dies erlaube den Einsatz von Magnetsorten, die keine HRE-Additive benötigen, heißt es bei SEG. Auch ZF arbeitet an der Substituierung Seltener Erden. Mit der fremderregten Synchronmaschine I2SM hat man bereits ein marktreifes Produkt entwickelt, das komplett ohne diese auskommt. Bei ZF weist man diesbezüglich auf den sogenannten PSM-Rotor hin, der mit einem Karbonband umwickelt ist, um die Fliehkräfte bei hohen Drehzahlen besser abzufangen. Die Magnete lassen sich ZF zufolge so freier anordnen und man kommt mit weniger Magneten aus als beim herkömmlichen permanenterregten Synchronmotor.