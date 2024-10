Konsumenten bewerten Kriterien wie digitale Erlebnisse und Services im Aftersales deutlich höher (weltweit 59 Prozent und 63 Prozent in Deutschland). Drei Viertel der Verbraucher treffen ihre Entscheidung für oder gegen ein Fahrzeug auf Basis der Benutzerfreundlichkeit und niedriger Zugangsbarrieren (für letzteres 77 Prozent weltweit, 80 Prozent in Deutschland). Apps und Dashboards fallen ebenso unter diese Kategorie wie eine kundenfreundliche Bearbeitung von Versicherungsansprüchen.

Auch das Thema Umweltfreundlichkeit spielt für mehr als die Hälfte der Verbraucher eine entscheidende Rolle (Deutschland 54 Prozent, 51 Prozent weltweit). Die emotionale Bindung zu einer Marke bewerten hierzulande 40 Prozent als wichtiges Kriterium (41 Prozent weltweit). Dies wird von den Unternehmen noch deutlich unterschätzt: Lediglich 29 Prozent der Hersteller und Anbieter in Deutschland (bzw. 24 Prozent international) gaben dies als relevantes Merkmal an.

Nur rund ein Viertel ist mit Customer Journey zufrieden

Insgesamt ist laut der Studienergebnisse lediglich gut ein Viertel der deutschen Konsumenten mit der Customer Experience zufrieden oder sehr zufrieden (29 Prozent international). 90 Prozent der weltweit befragten Kunden und 93 Prozent derer in Deutschland gaben hingegen an, mit der Customer Journey während des Kaufs sowie nach dem Kauf unzufrieden zu sein. Ein häufig genannter Mangel ist das Fehlen einer passenden App für alle Fahrzeug- und Mobilitätsbedürfnisse. Aus den Ergebnissen der Studie wurde insgesamt deutlich, dass sich die Anstrengungen der Unternehmen größtenteils auf die Phasen der Kaufanbahnung und den Kaufvorgang selbst konzentrieren. In die Phasen des Aftersales und am Ende des Produktzyklus‘ wird hingegen deutlich weniger investiert.

„Die Automobilbranche befindet sich im ständigen Wandel. Daher ist es unerlässlich, der Interaktion mit den Kunden höchste Priorität einzuräumen. Will man ein konsistentes Kundenerlebnis bieten, gibt es aber nicht die Einheitslösung, die sich auf alle Bereiche übertragen lässt“, so Capgemini-Expertin Schehl. Autohersteller müssten die Möglichkeiten digitaler Lösungen ausschöpfen, um ein echtes End-to-End-Kundenerlebnis zu schaffen, das den kompletten Fahrzeuglebenszyklus abdeckt - "von Angeboten in der Presale- und Kaufphase bis hin zu den Bereichen Wartung, Softwareupdates und personalisierte Dienste." Ein umfassendes Mobilitätserlebnis über die gesamte Customer Journey hinweg könne ein Alleinstellungsmerkmal im hart umkämpften Markt bilden.

Bislang wird dieser Invest jedoch laut Studienergebnissen im internationalen Schnitt lediglich von 41 Prozent der Unternehmen in Angriff genommen und auch dies teils nur durch wenige, ausgewählte Abteilungen. Gerade einmal ungefähr ein Viertel der Hersteller und Anbieter (in Deutschland 24 Prozent, international 27 Prozent) beziehen Funktionen wie das Marketing oder die Kommunikation in Projekte zur Verbesserung der Customer Experience mit ein.