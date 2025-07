Stefan Betz wird Werkleiter bei BMW in Wackersdorf

In der Cockpitfertigung werden täglich bis zu 2.500 Instrumententafeln für die BMW 1er, 2er, 3er und 4er Baureihen produziert. Diese werden an die Fahrzeugwerke in München, Dingolfing und Leipzig geliefert. Seit 1997 wurden in Wackersdorf rund sechs Millionen Cockpits gefertigt. Ein weiteres Kompetenzfeld ist das Türen- und Klappenzentrum für Rolls-Royce, das die Modelle der Luxusmarke mit entsprechenden Bauteilen versorgt.

Im Herbst 2024 wurde der erste Teilabschnitt des neuen Batterietestzentrums in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von rund 8.000 Quadratmetern werden dort Batteriezellen, Hochvoltbatterien und weitere Elektroantriebskomponenten für zukünftige BMW-Modelle getestet. Die vollständige Inbetriebnahme des Zentrums ist für Ende 2025 geplant. BMW investiert rund 100 Millionen Euro in die Prüfstandtechnik und die Ertüchtigung der bestehenden Gebäudeinfrastruktur.