Ein Mann, ein Motor – das ist ein Prinzip, von dem sich Mercedes schon kurz nach den Zeiten Gottfried Daimlers und Carl Benz verabschiedet hat. Denn Manufaktur passt nicht zu Massenproduktion - selbst wenn sie seit Jahrzehnten vornehmlich fürs Luxussegment erfolgt.

Doch zumindest bei AMG in Affalterbach ist diese Arbeitsweise ein ehernes Gesetz – und das gilt bis heute. Ja, ihre Sechszylinder baut die Muttermarke für sie. Aber die 53er Modelle, in denen AMG den so genannten M256 montiert, werden von eingefleischten AMG-Fans ohnehin nicht ganz für voll genommen. Doch den „stärksten Vierzylinder der Welt“ für A45 und CLA45 sowie ihren mittlerweile fast schon ikonischen V8 bauen sie selbst – und zwar ausschließlich von Hand in eben jenem „One Man, One Engine“-Prinzip – selbst wenn „Man“ hier längst nicht mehr für Mann steht, sondern mittlerweile immerhin fünf Frauen unter den Motorenbauern in der Mercedes-eigenen Mucki-Bude sind.

In Affalterbach dreht sich alles um den Motor

Für diesen Luxus leisten sich die schnellen Schwaben eine eigene Motorenmanufaktur, die so etwas ist wie der Nukleus von Affalterbach und direkt neben dem einstigen Wohnhaus der Familien Aufrecht und Melcher steht, die das Unternehmen 1967 mit Anfangs zwölf Mitarbeitern gründeten – nicht zuletzt mit dem Geld von Aufrechts Frau Rosie, die in ihrem Salon vor dem Haus die Köpfe der Dorf-Damen frisierte, während ihr Mann Hans-Werner in der Werkstatt dahinter zusammen mit seinem Partner Erhard Melcher für deren Männer die Motoren frisierte.

Keinen Steinwurf weiter steht jetzt das Power House der Performance-Marke, in dem 300 Motorenbauer diese Tradition in drei Schichten an fünf Tagen die Woche weiter pflegen: Auf zwei Etagen und rund 5.000 Quadratmetern bringen sie die Herzen der wichtigsten AMG-Modelle zum Schlagen und sind darauf so stolz, dass jeder seinen Namen an einer Wall of Fame im Treppenhaus verewigt hat.