Die Ingolstädter verkünden einen "Meilsenstein" im Rahmen des Programms MaterialLoop, bei dem man seit 2023 Ansätze testet, die den Einsatz von Sekundärmaterial in Fahrzeugen dort erhöhen, wo es technisch machbar sowie ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Nachdem zunächst der Fokus auf der technischen Machbarkeit lag, habe man als erster Automobilhersteller gemeinsam mit dem Partner TSR Resource nun ein wirtschaftlich tragfähiges Rückführungskonzept für Rezyklate aus Altfahrzeugen entwickelt und umgesetzt, heißt es beim OEM. Dabei wird Stahlschrott aus Fahrzeugen, welche am Ende ihres Lebenszyklus stehen, zu qualitativ hochwertigem Post-Consumer-Sekundärmaterial aufbereitet und für die weitere Nutzung in der automobilen Lieferkette gesichert.

Die Automobilindustrie ist eine energie- und materialintensive Branche. Zweifelsohne auch eine mit vielen Auflagen belastete und in gewissen Bereichen vorbildliche. Dennoch ließ dieser Tage die Meldung aufhorchen, dass die EU-Kommission gegen 15 Autobauer Strafen in Millionenhöhe wegen eines Kartells im Zusammenhang mit dem Recycling verschrotteter Fahrzeuge verhängt hat. Der Vorwurf: Absprachen zur Sammlung, Behandlung und Verwertung schrottreifer Autos und Transporter in den Jahren zwischen 2002 und 2017. Auch der Volkswagen-Konzern ist davon in nicht unerheblichem Maße betroffen. Kein Wunder also, dass sich wiederum die Meldungen namhafter OEMs dieser Tage häufen, in denen sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Kreislaufwirtschaft betonen. So auch Audi.