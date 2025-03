Die Volkswagen-Tochter kündigt das Pilotprojekt für Recyclingprozesse vor dem Hintergrund an, einen verantwortungsvollen Umgang mit Hochvoltbatterien fördern zu wollen. Beim Sportwagenhersteller spricht man von drei Phasen, um einen möglichst seriennahen Prozess erproben zu können.

In einer ersten Phase werden Hochvoltbatterien aus Entwicklungsfahrzeugen nach Ende ihrer Nutzungsdauer mechanisch zerkleinert und zu sogenannter Schwarzmasse verarbeitet. Das so entstehende Granulatgemisch enthält wertvolle Rohstoffe wie Nickel, Kobalt, Mangan und Lithium. Wie Porsche mitteilt, konnte man auf diese Weise bereits rund 65 Tonnen Schwarzmasse produzieren.



Diese Masse wird in einer zweiten Stufe weiter veredelt und in die essenziellen Rohstoffe für die Hochvoltbatterieproduktion separiert. In Phase drei sollen Hochvoltbatteriezellen mit einem definierten Anteil an recycelten Materialien hergestellt und ihre potenzielle Verwendung in Porsche-Fahrzeugen getestet werden. Kreislaufwirtschaft sei ein fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie und mit diesem Pilotprojekt wolle man die eigenen Ambitionen unterstreichen, so Barbara Frenkel, Vorständin für Beschaffung bei Porsche und erklärt: „Mit Hilfe von innovativen Recyclingverfahren wollen wir unsere Unabhängigkeit von volatilen und geopolitisch instabilen Rohstoffmärkten steigern.“