Deutschland hinkt beim bidirektionalen Laden hinterher

Vor allem das ewige Trauerspiel um „schlaue Stromzähler“, Smart Meter, ist eine gewichtige Hürde, um das Thema voranzubringen. „Aktuell verfügen nur etwa zwei Prozent der deutschen Haushalte über Smart Meter, während es in Bulgarien 80 und in Dänemark gar 100 Prozent sind“, so Warnke. Doch ohne intelligentes Lastmanagement geht es nicht.

Außerdem müssen Hausanschlüsse und Wallboxen mit technischen Unterschieden diverser E-Autos (etwa der Größe der Batterie oder der Bordnetz-Spannung) umgehen können, um Kurzschlüsse oder Schäden an der Batterie zu vermeiden. Wer haftet, sollte doch etwas schief gehen? Das führt zu der ungeklärten Frage, wie OEMs Garantieleistungen für Autobatterien gestalten werden, wenn diese durch bidirektionales Laden häufiger be- und entladen werden als üblich? Der ADAC sieht überdies den Gesetzgeber in der Pflicht, denn E-Autos sind rechtlich Pkw und keine Batteriespeicher, für die es teils günstigere rechtliche Vorgaben gibt. Der Verkehrsclub setzt sich daher für eine steuerliche Gleichbehandlung von stationären und „rollenden“ Speichern ein. Andernfalls drohe eine Doppelbesteuerung von Strom – beim Tanken und bei der Rückspeisung ins Netz. Und: Wie attraktiv kann die Abrechnung mit dem Stromversorger für den abgegebenen Strom gestaltet werden, damit sich die Investition in deutlich teurere Wallboxen und Autos überhaupt lohnt?

Fazit: Technisch sieht Warnke keine Probleme, zumal andere Länder zeigten, wie es geht: „Die zentralen Hürden in Deutschland sind vor allem der lächerlich langsame Smart-Meter-Ausbau, die schneckenhafte Normungspraxis, unter anderem des VDE, und wohl auch Ängste der Steuerbehörden, es könnten Gelder an ihnen vorbeilaufen.“ Sofern hänge viel von der Politik ab. „Wie immer dort die Entscheidungen fallen: Wir brauchen Speicher für die Stabilisierung des Energiesystems“, sagt Warnke. Und der Ausbau solcher Speicher sei sinnvoller als der Aufbau von neuen Gaskraftwerken.