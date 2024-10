„Geben Sie mir Ihr schwierigstes Teil und ich finde eine Lösung.“ Mit diesen Worten überzeugte Günther Blase, Gründer von Igus, den Automobilzulieferer Pierburg, einen Ventilkegel aus Kunststoff zu fertigen. Der Ingenieur erhielt den Auftrag und gründete ein Spritzgussunternehmen, das vor allem mit Kunststoffprodukten für die Automobilindustrie aufstieg. 60 Jahre später ist die Igus GmbH ein global aktives Unternehmen mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro, das vor allem mit Energieketten und Gleitlagern aus Kunststoff eine weltweit führende Rolle spielt.

Biege-elastische Bauteile mit langer Lebensdauer

Die Energieketten ermöglichen die sichere Führung von Kabeln und Leitungen auch auf engstem Raum. Sie finden sich im Maschinenbau wie auch in Fahrzeugen in zahlreichen Anwendungen. „Die Energieketten kommen bei verstellbaren Mittelkonsolen, Schiebetüren oder herunterklappbaren Bildschirmen zum Einsatz“, erklärt Johannis Zournatzis, Branchenmanager Automotive e-ketten bei Igus. Für die Ketten spricht die funktionsgerechte Auslegung: Sie sichern enge Biegeradien, schützen die selbst entwickelten Kabel in den engen Bauräumen und erhöhen die Lebensdauer. Eine wichtige Aufgabe besonders bei autonomen Fahrzeugen, in denen hohe Belastungen und Beanspruchungen eine Rolle spielen.

Neben den Energieketten sind auch die schmiermittelfreien und tribologisch optimierten Polymer-Gleitlager von Igus ein Schlüssel zum Erfolg in der Automobilindustrie. Sie bestehen aus speziell entwickelten Kunststoffcompounds, die eine lange Lebensdauer ohne Schmierung gewährleisten. Sales Manager Automotive Philip Schneider betont: „Igus Gleitlagertechnik kommt ohne zusätzliche Schmierung aus, das spart Kosten und verbessert die Technik - zum Beispiel durch den Verzicht auf zusätzliche Schmierung, die Wartungsfreiheit oder das geringe Gewicht. Auch Korrosion ist kein Thema.“

Spritzgußwerkzeug innerhalb von zwei Wochen

Die Formen für den Spritzguss entstehen im eigenen Werkzeugbau, der auf Schnelligkeit und Präzision ausgelegt ist und teilweise vollautomatisiert abläuft. „Von der Werkzeugentwicklung über die Fertigung und Bemusterung bis zur Qualitätskontrolle mit computertomographischer Unterstützung liegt ein Werkzeug komplett in unserer Hand“, erklärt Schneider. „Das gibt uns die Möglichkeit, Anfragen nach individuellen Bauteilen kurzfristig und in voller Qualität umzusetzen.“ Da der Werkzeugbau frühzeitig in die Entwicklung und die Beratungen mit den Kunden einbezogen wird, könne das Unternehmen nicht nur die geeigneten Materialien, sondern auch die passenden Werkzeugherstellungsverfahren anbieten, um die Gesamtkosten zu senken. „Je nach Auftragsvolumen kann ein Werkzeug auch als print2mold im 3D-Druck erstellt werden, natürlich auch bei uns vor Ort und aus unseren bewährten Hochleistungskunststoffen.“